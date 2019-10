Makoke carga contra Kiko Matamoros: "No le conviene enfrentarse con su hijo porque hay otros medios de hacer platós"

‘Sálvame’ ha hablado con Makoke sobre la vuelta de su exmarido, Kiko Matamoros, como colaborador del programa y ha dejado claro que le da igual todo lo que tenga que ver con el colaborador porque siempre le “insulta” y no entiende por qué su exmarido arremete siempre en su contra. Además, ha dicho que entiende la decepción de su hijo, Javier Tudela, porque él vivió en primera persona “muchas cosas” que sucedieron en la relación y alega que el Kiko que se ve en televisión no es el “mismo” fuera de los platós.

Respecto a Diego Matamoros, se ha mostrado muy empática con todo lo que está viviendo con su mujer Estela Grande y en relación a las supuestas deslealtades, Makoke ha sido muy clara: “Igual lo lleva en la genética… de Diego me espero cualquier cosa porque he visto cosas increíbles y no me sorprende nada ya”. Lo que tampoco le sorprende es la reconciliación entre padre e hijo: “Ojalá sea una reconciliación para siempre, yo se lo deseo a los dos”. Aunque no ha perdido la oportunidad de lanzarles otra pullita sobre su reconciliación: “Ahora mismo no les conviene entrar en guerra, hay otros medios de hacer platós”, refiriéndose a Estela y su paso por ‘GH VIP’.