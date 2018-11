Makoke no entiende las palabras de Kiko sobre su hija: "Ana no quiere que se hable de ella, si Kiko lo hace, yo no lo voy a hacer"

A Kiko Matamoros le da miedo volver a pasar por lo que ya ha pasado y que su ruptura con Makoke afecte a la relación con su hija. Se refiere a las polémicas mediáticas que tuvo con su hijo Diego y con su hija Laura, y lo teme porque Ana, su hija pequeña, no le ha contestado a un mensaje. Sin embargo, la influencer quiere mantenerse alejada de la televisión, Makoke defiende la postura de su hija y no entiende que su ex hable de ella. Además, responde a Kiko, que dice que se sintió desplazado durante la última época de su relación...

Y Makoke no entiende el comentario de Kiko. Cree que el hecho de que su hija no haya contestado a un mensaje es algo puntual, "no hay más detrás de eso", y recuerda que Ana es mayor de edad y ha decidido estar alejada de la televisión: "Así es el deseo de mi hija, no voy a hablar porque no tengo por qué, es mayor de edad y quiere que se hable de ella, si Kiko lo hace yo no lo voy a hacer".