María Jesús Ruiz, al borde de las lágrimas al enterarse en directo de que su novio podría estar casado

Al parecer, Curro sigue casado con su mujer, Yoli. Así lo afirma un testigo que les ve entrar y salir de la misma casa. De hecho, Kiko Hernández le ha contado a María Jesús que Yoli está destrozada, que no ha podido ir a trabajar y dice que siguen casados.

María Jesús pasaba del asombro al recelo. Primero lo negaba diciendo: "No puede ser", para inmediatamente atar cabos, como que nunca le lleva a su casa. Al borde de las lágrimas, quería pensar que están en trámites de separación, pero luego decía: "Estoy tan decepcionada... hay algo de mí que no me lo creo".