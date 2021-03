María Patiño: "Isabel Pantoja filtra la bronca con su hermano sabiendo que absolutamente falso"

“Isabel Pantoja, a raíz de la portada de la revista Semana, he hablado con Aurelio Manzano… durante todo este tiempo ella ha hablado con más de un compañero mío, sobre todo a través de WhatsApp, sabia con quién hablar y lo qué decir”, comenzaba diciendo la colaboradora.

“Hubo una tremenda bronca en Cantora, pero no fue con Agustín, que en ese momento estaba en Madrid poniendo en orden Hacienda, fue con un amigo de la familia que quiso reclamar un dinero que le había prestado a Isabel Pantoja”, contaba patiño. Según la colaboradora Isabel Pantoja le dijo a este amigo de la familia, literalmente: “Aquí, quien no tenga papeles, no cobra ni un duro”. “Este hombre ha tomado la firme decisión de denunciar a Isabel Pantoja”, aseguraba.