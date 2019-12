Carlota Corredera manda un mensaje de apoyo a Jorge Javier y María Patiño cuenta cómo vivió ella todo: "Me he sentido culpable"

Carlota Corredera cree que gracias a su entrevista y a cómo ha hablado sin tapujos sobre la depresión, va a ayudar a mucha gente que esté pasando por lo mismo. Además, le ha mandado un mensaje de apoyo: "Ya lo sabes, pero cuenta conmigo ahora y siempre". Los colaboradores creen que la clave de la entrevista es el tono, ya que Jorge transmite esperanza y optimismo. "Cuando has pasado un susto en la vida a veces no es más difícil el susto sino saber gestionarlo". decía Laura Fa al respecto. Kiko Hernández, por su parte, no sabía nada pero entiende lo que le ha podido pasar: "Cuando tienes todo en esta vida y consigues tus sueños, la gente piensa pero ¿Cómo va a tener depresión? Y la vida es eso, tienes todo y dices: y ¿ahora qué?".

Pero la más afectada con esta historia ha sido María Patiño: "Me he sentido un poco culpable porque tiendo a no regodearme en lo negativo y no preguntar porque creo que invado terrenos que no debo". Aun así, la colaboradora ha alabado la actitud de su compañero y amigo dedicándole unas bonitas palabras: "Me llama la atención la capacidad que tiene de dar lo mejor de sí mismo. A mí ese tipo de personalidades que tienen esa profesionalidad y ese respeto, te juro que me quito el sombrero".