María Patiño, sobre la operación de Jorge Javier Vázquez: "Salió muy animado y preguntándole al médico que cuándo podía volver a hacer deporte"

María Patiño ha avanzado en 'Sálvame' la última hora sobre la operación de Jorge Javier Vázquez. "Estaba de muy buen humor, cuando el doctor salió a comunicar que todo estaba bien el resultado fue muy emotivo. Su madre se emocionó. Entraron a la UCI a verlo, yo como no soy familiar no pude", ha comenzado contando la periodista. "Estaba muy animado y lo único que preguntaba era que cuándo podía hacer deporte. Los médicos salieron muy contentos y muy positivos. Él contará exactamente qué es lo que pasó y cómo lo vivió. El motivo de la primera intervención estaba perfectamente curado y sanado, lo digo por los titulares que he leído en prensa".