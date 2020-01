María Patiño se posiciona ante la posible vuelta de Terelu Campos: "No voy a cambiar para que ella esté cómoda"

Además, ha mandado un mensaje dirigido a su excompañera: "La María Patiño que dejó aquí es la misma que se va a encontrar. Yo no puedo tener dos personalidades y voy a opinar y analizar lo mismo, esté Terelu donde esté". Y es que Patiño y Terelu últimamente no tienen una buena relación por las exclusivas y entrevistas que la familia ha dado y lo ha explicado: "Nunca he tenido problemas con ella, es que como ahora le ponen cortes de vídeos y ella no ve nada, pues eso hace que estemos distanciadas". Aún así, María ha dejado claro que ella nunca ha querido "herirla".