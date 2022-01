La prisa de María Patiño por salir de 'Sálvame': "Me voy a pinchar la cara"

Acababa 'Sálvame Lemon Tea', Jorge Javier Vázquez recogía el testigo en 'Sálvame Naranja' y María Patiño se mostraba con mucha prisa cuando el presentador le preguntaba a dónde iba: "Yo me voy a pinchar", se justificaba la presentadora.

Jorge Javier Vázquez reprochaba a María Patiño que aún no haya ido a verle al teatro pero su compañera le explicaba que tenía una cita importante a la que acudir: "Voy el domingo a verte, pero con la cara pinchada ya".

Terelu Campos no entendía la actitud de María: "¿Por qué te pinchas tanto? ¡Te la vas a estropear!"; sin embargo, Patiño hacía oídos sordos: "Porque me la quiero pinchar". Además, la presentadora aprovechaba para hacer un reproche a Jorge Javier: "Yo hice un corto y no viniste a verme"; "porque era muy corto", respondía él.