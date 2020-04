Las dudas de Marta López en la intimidad con Alfonso Merlos: “No quiero hablar de eso porque te puedes caer y no levantarte”

El reencuentro con Merlos

Jorge Javier Vázquez se ha llevado de la mano a Marta López cuando apenas quedaban unos minutos para acabar la intervención de Alfonso Merlos en 'Todo es mentira'. El colaborador no podía esperarse lo que iba a suceder y lo que ha pasado es que su exnovia, en directo y por sorpresa, le ha preguntado: "Cuando me has pedido disculpas ¿Me las pides porque he podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?"