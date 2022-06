Quedan aproximadamente 24 horas para que arranque el ‘Sálvame Mediafest 2022 ’ y nuestros colaboradores no están del todo preparados. A pesar de los ensayos , los gallos abundan y la entonación brilla por su ausencia. El cantautor Alejandro Abad está muy “disgustado y nervioso, nunca he presenciado un gallinero igual ”.

El encargado de convertir a los colaboradores en artistas decide hacer una reunión para ponerles las pilas a todos. Alejandro Abad explica que “a veces no hay voz, pero tiene que haber actitud”. Además, no ha dudado en señalar que solo ve esa cualidad en una de las colaboradoras. El cantautor pide más implicación, “hay que dar el do de pecho”.