Carmen Alcayde se proclama ganadora absoluta del 'Sálvame Mediafest 2022': "Por todos los luchadores"

María Patiño aquí llevado un gran susto al ver a su compañera por los suelos, lo que también ha hecho ella en directo: "Me has dado un susto de muerte y ahora yo a ella". "Me he caído hacía el otro lado", ha entonado la Alcayde y tras esto, el jurado le ha valorado. Alejandro Abad se ha mojado entre ella y Kiko H, inclinándose por él. Soraya Arnelas ha apostado por ella y 'La prohibida' también por Carmen por la implicación en todos sus números.