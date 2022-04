Lobo también visitó el programa, pero explicó que Lucía no había sido del todo sincera y aseguró que no le había sido infiel. "Yo ya había dejado la relación unos días antes. Dejamos la relación porque yo estaba harto, todo eran problemas, quejas, no me dejaba ni ir a trabajar, quería que estuviera 24 horas con ella. Yo la quiero muchísimo, es la madre de mi futuro hijo. No le deseo nada malo, pero es que no podemos estar juntos. Si me quiere o me ha querido, que diga la verdad", pedía en directo.