Mila Ximénez brota tras recibir un mensaje: "Me importa una mierda la boda de Belén Esteban y su topo"

Instantes después, la colaboradora ha entrado hecha una furia y brotando contra su compañera: “Me importa una mierda la boda de Belén y el topo de Belén” . Ximénez no ha querido desvelar el contenido ni el autor del mensaje , pero sí ha lanzado unas palabras al aire: “Estoy intentando defender por si no te has enterado”.

Mila está harta de tanta polémica, no está dispuesta a comerse el marrón de la boda y ha optado por controlarse: “Voy a salir a respirar porque, como no respire, la voy a liar gorda hoy”. Eso sí, antes ha dejado caer alguna que otra pulla: “La última boda que fui no tuve ningún problema porque no se vendió”.