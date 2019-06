Mila Ximénez 'brota' contra 'Sálvame': "¡Sois unos revienta festejos!"

"¡Sois unos revienta-festejos!", ha 'brotado' Mila Ximénez que, apuntando a su tocado (que casi se salía del plano) se quejaba para carcajada de todos: "Por aquello de llevarlo bien, no he dicho ni pío, me he puesto el tiesto en la cabeza y esto son ganas de jorobar las cosa, de verdad", decía entre risas.