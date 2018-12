Mila Ximénez ha aprovechado el último día del año para tener una conversación con Gustavo González. Le ha pedido perdón por cómo se tomó la noticia de su separación: "Me puse histérica y parecía que hasta nos hubieras engañado a nosotros, cuando era un tema entre tú y tu mujer. Nos hemos tirado a tu cuello", le ha dicho. Sin embargo, Belén Esteban y Gema López no han estado de acuerdo.

"Gustavo ya no es el mismo"

Aunque Mila está convencida de que si la persona que se divorciaba hubiese sido, por ejemplo, Belén Esteban, no hubieran sido "tan duros" con ella, Gema López ha querido dar su punto de vista: "Yo no le voy a pedir perdón hoy a Gustavo porque sea Nochevieja. Creo que él y yo necesitamos más tiempo porque éramos amigos y ahora ya no le reconozco. Debemos hablar, pero tendrá que ser en su momento".