Omar Sánchez prepara una "exclusiva" y no estaría "satisfecho" tras la separación de Anabel Pantoja

Omar Sánchez no se ha quedado "satisfecho" con la separación de Anabel Pantoja, así lo afirma Kiko Matamoros en 'Sálvame'. Al parecer, está "a la expectativa" de comprobar si las cosas son como se las han contado y Carlota Corredera anunciaba que el todavía marido de la colaboradora de 'Sálvame' estaba haciendo una exclusiva.

La colaboradora de 'Sálvame' ya ha hecho la mudanza y no solo se ha llevado sus cosas y su ropa de la casa que hasta ahora ha compartido con Omar Sánchez, también muebles como un cabecero o un colchón, con lo que se genera el debate.

“¿Tú te crees que Anabel le va a dejar sin nada?”, se preguntaban en ‘Sálvame’ pero Kiko Matamoros apuntaba que están llegando informaciones que apuntan a que la relación no habría terminado tan bien como Anabel quiere dar a entender: “Lo que me ha llegado es que Omar no está precisamente satisfecho con la separación”.