Alejandro Entrambasaguas no sabía qué hacer, pero tenía claro que no se lo podía dar. Al ver la negativa del periodista, la presentadora le ha dicho que si le podía llamar. A esto tampoco podía acceder, "creo que esto sería una falta de respeto si le llamo ahora" , ha asegurado.

"¿El rey no te ha preguntado nunca por mí? ¿Sabes si se ríe con Paz Padilla?" , le ha preguntado muy curiosa la presentadora a Alejandro Entrambasaguas, "seguro que sí", le ha contestado.

Pero Paz Padilla no se ha dado por vencida y le ha pedido que le mandara un whatsapp, Entrambasaguas ya no sabía cómo decirle que no podía hacer eso.