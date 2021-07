Paz Padilla hizo una fiesta para recordar a su marido: "Vino la policía pero yo era feliz porque Antonio estaba ahí"

Con la canción de 'Somewhere over de rainbow' y multitud de fotos juntos: así ha recordado Paz Padilla a su marido, Antonio, en el día en que se cumplía un año de su fallecimiento. La presentadora publicó un emotivo vídeo en Instagram y nos confesaba que celebró una fiesta con sus amigos pare recordarle: "Vino dos veces la policía pero yo era feliz porque Antonio estaba allí".

Para ella no hay una fecha, cada día echa de menos a su marido, piensa en él y le habla: “Le doy las gracias por haberlo querido tanto y que me quisiera, sé que lo voy a sentir siempre”. La presentadora transmitía que no hay que olvidar, pero quiere recordar “con amor” y no con angustia y sufrimiento.