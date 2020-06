El llamamiento de Paz Padilla: "La crisis va a ser dura, si tenemos una actitud intolerante, no vamos a saber llevarlo"

Paz Padilla ponía orden entre los colaboradores y hacía un llamamiento de cara al futuro: “Esta crisis va a ser dura para todos, si nos ponemos en una actitud de intolerancia, no vamos a saber llevarlo”.

Además, la presentadora apelaba a la responsabilidad de todos: “Va a venir otra ola y te vamos a echar la culpa a ti, al que no se pone la mascarilla, al que no respeta la distancia” y es que, recordaba, antes no se sabía cómo se transmitía el virus, pero ahora sí y está en manos de todos evitarlo.