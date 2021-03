Además, María Teresa Campos quiso hacer una proposición a Paz Padilla y las dos terminaron muy emocionadas. “Quiero invitarte a venir un día, porque sería muy bonito, nosotras hablaríamos de muchas cosas…”, le decía María Teresa a Paz. “A mí me encantaría, me encantaría”, respondía la presentadora de ‘Sálvame’ antes de dedicarse unas palabras muy bonitas.

“No me digas eso, María Teresa. Yo lo que si puedo decir es que he tenido muchas conversaciones contigo, que me has ayudado mucho, que eres una sabia, no solo de la profesión, yo hablo de la vida… y la vedad, es que yo siempre te quiero tener cerca”, respondía Paz Padilla muy emocionada.