El primer enfrentamiento entre Pepi Valladares y Anabel Pantoja termina con amenazas de demanda

" Yo en la vida he firmado un autógrafo . No sé ni firmar, hago un garabato, pero no pasa nada porque todo eso que se está insinuando lo tendrá que demostrar", ha asegurado la prima de Kiko Rivera.

Anabel ha acusado a Pepi de estar rentabilizando su etapa como trabajadora de su tía y ella le ha respondido de manera muy contundente. "¿Y tú por qué estás ahí? ¿Por tu máster?", ha saltado ella. "No, sé que es por el apellido Pantoja, sé que si me apellidara García no estaría aquí. No me lo tienes que decir tú. Limítate a respetar a mis padres, a mí acúsame de lo que quieras. Vete a 'Supervivientes' si quieres", le ha pedido la prima de Isa P. "No, me siento capacitada, pero si fuera no me saldría a los cuatro días", ha respondido ella.