El 'amago' de abandono de Rafa Mora durante el cocinado con Kiko Jiménez

Rafa Mora se quita el delantal y se va del cocinado

Pero quizá no tanto. Rafa Mora ha acabado abandonando el cocinado tras una broma de Kiko Jiménez con los caracoles: “Los tenías que haber engañado tú, eres le experto en engañar”; “tú eres el especialista”, se quejaba Rafa pero Kiko le acusaba de estar “a la defensiva” y de “victimizarse”. Y, tras esta acusación, Rafa acababa por marcharse del cocinado.

En plató, Sergi Arola les reñía porque lo que había visto era “vergonzoso” pero la reprimenda del chef no servía para templar los ánimos de los cocineros: Begoña Rodrigo había sacado a relucir la querella que Rafa ha interpuesto y Kiko se reía: “¿Tú te crees que te la van a admitir a trámite?” El aludido cantaba para no responderle y acababa por recordarle a Kiko lo que había dicho de su ex, Gloria Camila, así que su compañero le hablaba de Tamara Gorro.