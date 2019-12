Rafa Mora cuenta su "tensa" situación con Toño Sanchís: "Creo que no tiene ningún interés en hablar conmigo y es mutuo"

Rafa Mora ha contado que en más de una ocasión se ha encontrado en una discoteca de Madrid con su exrepresentante Toño Sanchís y que su encuentro denota "pasotismo" por su parte. El colaborador asegura que Toño es "muy respetuoso" pero que la situación entre ambos es "tensa": "No terminé todo lo bien que me hubiese gustado, pero en su momento me sentí un poco desplazado". Además, Rafa ha aclarado que económicamente no tuvo ningún problema. "Creo que no tiene ningún interés en hablar conmigo pero es mutuo", ha dicho el colaborador.