Un auto judicial desvela lo que pasó entre Rocío Carrasco y su hija: un altercado en el que la hija llegó a abordar a su madre

29 de marzo de 2107, Rocío Carrasco ratificó entonces la demanda que puso a Antonio David Flores por acoso verbal y maltrato psicológico, además le acusó de un delito de quebrantamiento de los derechos de custodia de su hijo de David ¿El motivo? Que no asistiera a su boda ya que, según ella, su padre lo retuvo.

Llevó recopiladas en 120 folios todas las entrevistas que ha concedido en los 17 años que llevaban separados y que, según ella, le habían afectado psicológicamente. Al día siguiente era el turno de él, llegó cabizbajo y convencido de que las querellas estaban hechas a mala fe. En julio de 2017 se reencontraron en los juzgados. A la vista también acudió el hijo pequeño de la pareja, David, y al parecer, madre e hijo no se dirigieron la palabra.

Tras dos años, Rocío perdió la batalla porque el juez archivó la causa: pese a haber visto indicios al principio, luego no encontró acreditada la existencia del delito. Rocío presentó un recurso que no sirvió para nada y ‘Sálvame’ ha accedido al auto donde se resuelve el conflicto y del que destacamos tres aspectos.

El conflicto entre madre e hija

Tras este altercado, la menor se fue a vivir con su padre y el auto establece que Rocío Carrasco no tiene razón en acusar al padre de inducir a la entonces menor a provocar dicho incidente. Lo deja claro: “El rechazo que tiene su hija hacia ella no es atribuible a Antonio David”.

Un presunto delito de sustracción de menores

Por otro lado, Rocío le habría denunciado por un presunto delito de sustracción de menores. En el auto se recoge que en el verano de 2016 se amplió el tiempo que Antonio David iba a estar con su hijo durante el mes de agosto. Sin embargo, Rocío esperaba que el menor acudiera su boda y, al no ser así, decidió denunciar por sustracción de menores y quebrantación de custodia. Finalmente, la justicia le dio la razón a Antonio David, que argumentó que su hijo no quería acudir al evento.

Rocío Carrasco le acusó de daños psicológicos

Por otro lado, ella alegaba que tenía daños psicológicos por los continuos ataques de su ex en revistas y programas. Sin embargo, la audiencia no le da razón y aseguran que el diagnóstico de Rocío –trastorno adaptativo en su modalidad de reacción mixta de ansiedad y depresión- no tiene relación directa con los ataques de él en la prensa.