Rocío Carrasco sale en defensa de María Patiño ante las críticas de la audiencia: "No podemos juzgar a una mujer por su edad ni por su físico"

Tras escuchar todos los mensajes Rocío Carrasco ha querido defender a su compañera, "soy la defensora de la audiencia, pero también tengo que defender a la última audiencia que no se expresa. Creo que las llamadas se deben hacer por respeto. No podemos juzgar a una mujer por su edad ni por su físico y si no lo dijera no estaría defendiendo a la audiencia", ha sentenciado.