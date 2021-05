En el episodio 11 , veremos las recientes imágenes de Antonio David en las que declaraba que su exmujer le había denunciado "por violencia de género" y había sido "absuelto". Rocío Carrasco recuerda que eso no ha sido así:

"No señor. Para que alguien sea absuelto, tiene que haber sido juzgado. A este señor no se le ha juzgado todavía, pero no es una caso cerrado", dirá la protagonista, que sigue confiando en que la justicia le de una oportunidad a su testimonio.