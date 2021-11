La madre del novio de Rocío Wanninkhof: "King no está solo, saben que ha habido más personas y la cárcel no la ha pisado"

Charo Trujillo responde a las preguntas de José Antonio León en 'Sálvame'

“Que la justicia le pida perdón a Loli”, exige Charo Trujillo

Charo Trujillo, crítica con Alicia Hornos: “Esa no se acuerda del último beso que le dio a la hija”

Charo Trujillo, madre del novio de Rocío Wanninkhof, reprocha a Alicia Hornos lo que dijo de su hijo, asegura que Rocío "no era feliz" y pide a Alicia que diga "la verdad": “No digo que King sea cómplice o no, que la haya matado o no, pero que King no está solo, saben que ha habido más personas”.

La madre del novio de Rocío Wanninkhof responde a las preguntas de José Antonio León en ‘Sálvame’. Charo Trujillo asegura que Rocío “no era feliz” y añade: “No era tan querida en su casa como hablaban y eso es verdad, no digo que no la quisiera como hija pero el ojo derecho no”.

“Esa no se acuerda del último beso que le dio a la hija”, insistía Charo, a la que no le importa que Alicia Hornos pueda tomar acciones legales en su contra: “Ahora se le va a pasar por la mente denunciarme, pero que me denuncie, que haga lo que quiera”.

Es más, le pide que diga “la verdad” por su hija: “Yo, para mí, no digo que King sea cómplice o no, que la haya matado o no, pero que King no está solo y la persona que hay, porque saben que ha habido más personas, la cárcel no la ha pisado, por su hija que diga la verdad”.

Además, defiende a Dolores Vázquez y reclama que se le repare por la condena que cumplió: “Que la justicia le pida perdón a Loli”.

Lo que Charo Trujillo no olvida

Charo reprocha a Alicia que dijera cosas que no son ciertas de su hijo: “Que Rocío le tenía miedo, que no había dejado a mi hijo porque era muy celoso… Entonces, esas declaraciones tan falsas y tan inhumanas ¿Cómo habla de esas declaraciones conociéndonos?”, se preguntaba.