Sergi Ferré visita a Belén Esteban en el hospital y cuenta todos los detalles de cómo se encuentra: "Está hundida"

"Me he encontrado a Belén Esteban, he estado con ella 15 minutos", explica el reportero y da nuevos detalles sobre su operación: "Es más complicada de lo que se esperaba. Fue una intervención bastante larga, ha ido todo muy bien, está en muy buenas manos. La fractura ha sido muy considerable y el problema que hay ahora es que el postoperatorio es muy doloroso".