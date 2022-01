Kiti Gordillo ha hablado con los vecinos de Tamara Gorro, que no habían percibido la crisis con Ezequiel Garay. Les han visto pasando las fiestas juntos y no son los únicos, la reportera de ‘Sálvame’ ha podido hablar a través del telefonillo con su abuelo, que decía estar “sorprendido”.

“No tengo autorización ni autoridad para nada y más conociendo a mi nieta”, decía el abuelo de Tamara, reconociendo: “Esto me ha sorprendido esto a mí de ayer mismo”. No sabe cómo estará su nieta, decía no tener datos y, cuando le apuntaban que Tamara habla de algo temporal, respondía: “Lo tengo en el aire, claro… Yo hago caso a lo que oigo y luego será lo que tenga que ser”.