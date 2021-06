"Jamás te recuerdo porque nunca no te olvido"

Piensa en las veces que le ha pedido que luche, pero cree que la vida se lo ha puesto “demasiado difícil” y desgraciadamente no ha funcionado: “A veces me siento culpable por forzarla a decir que tenía que seguir peleando”. Y es que Mila no quería llegar al final “en estas condiciones” porque “detestaba” que la gente pudiera sentir “pena” por ella.