Del mosqueo con su hija a sus palabras contra Edmundo Arrocet: la pillada a Terelu Campos

Terelu Campos llegaba indignadísima a un local donde le esperaba su hija en la puerta. "¡Qué pesadilla!", decía a su entrada ante las preguntas de la prensa, cerraba la puerta de un portazo y no saluda a su hija Alejandra, que segundos después le susurra algo al oído.

Lo que no podía esperar Terelu es que, mientras estaba en la terraza, iban a seguir grabándole. Está junto a su hija y a otra persona, se le ve enfadada y, aunque no podemos escucharla, sí se leen sus labios. El enfado de la excolaboradora de 'Sálvame' es evidente y parece reprender a su hija con frase como: "H... es fuerte… ¡Anda! ¿sí? ¡No me digas! ¡No lo sabía!" o "Soy gili yo esa es la diferencia entre tú y yo". Alejandra parece argumentar algo, pero cuando acaba su madre aplaude y responde con un irónico “¡Bravo!”