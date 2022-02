Tom Brusse pone a caldo a Omar Sánchez: "Anabel Pantoja y él no pegan nada, es un flojo"

Tom Brusse coincidió con Omar Sánchez en 'Supervivientes'

El ex de Sandra Pica asegura que Omar "solo pensaba en su negocio"

Tom Brusse: "Anabel Pantoja es una chica con iniciativa y él no salía de su zona de confort"

Tom Brusse ha acudido a nuestro programa para hablar de la verdadera cara de Omar Sánchez, con el que compartió varios meses de convivencia en el reality show ‘Supervivientes’. El ex de Sandra Pica se ha mostrado muy duro con él y le ha puesto a caldo.

“A mí nunca me gustó Omar. Desde el primer día, no me gustó. Vino como novio de Anabel Pantoja, diciendo que sabía pescar y que era un chico de mar y nunca hacía nada. No sabía pescar, era un flojo”, explicaba Tom Brusse.

“Se pasaba todos los días de bajón, no tenía iniciativa, no hacía nada y se pasaba todo el día tumbado, quejándose de que quería abandonar todos los días”, declaraba en ‘Sálvame’. “Se pasaba el día llorando y con miedo de perder a Anabel.

“Siempre pensaba en su negocio, en que ella iba a cuidar su negocio y hacer publicidad, no pensaba nada más que en eso (..) Se metió en ‘Supervivientes para ser más conocido y que eso beneficiara a su escuela de surf”, decía Tom Brusse.

“Veía que Anabel Pantoja era una chica independiente, ambiciosa, muy activa en la vida y él a su lado no hacía nada. No pegan nada. Él no quería salir de su zona de confort”, añadía el que fuera concursante de la segunda edición de ‘La Casa Fuerte’.