Al estilo 'Pasión de Gavilanes': María Patiño pide ayuda a Terelu Campos en el toro mecánico

Telecinco estrenará próximamente 'Pasión de Gavilanes' y en 'Sálvame' hemos querido celebrarlo con un divertido toro mecánico en el que María Patiño ha estado a punto de caer y marearse. A gritos, Terelu Campos ha acudido en su ayuda y no ha sido la única...

"No lo pongas en modo bebé", pedía Terelu Campos viendo a su compañera de 'Sálvame Lemon Tea' subida en el toro y, nada más notar el primer movimiento, se agarraba con fuerza mientras gritaba: "¡Terelu! ¡Terelu! ¡Terelu! ¡Terelu! ¡No me dejes! ¡Ay! ¡No me dejes!" Terelu subía a la colchoneta y a punto estaba de bajar de nuevo ante la amenaza de María: "Voy a vomitar". Sin embargo, la periodista caía sin problemas.