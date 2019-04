De sus problemas con Hacienda a su ruptura, Sandoval se confiesa: "He desperdiciado mi vida por una persona"

No se ha recuperado ni a nivel físico ni a nivel anímico. Víctor Sandoval ha sido uno de los habitantes de 'Sálvame Okupa' y allí hemos descubierto que su situación económica es muy complicada y que aún no ha vuelto a ser el de antes de su ruptura con Nacho Polo. De hecho, anuncia que seguirá litigando y que aún espera una explicación: "Soy tu castigo", le ha dicho a su ex.

Ahí empezó el declive: no tenía trabajo, a esto se sumó la ruptura y los problemas económicos empezaron hasta convertirse en crónicos. Vivimos su gran crisis e incluso viajamos con él a Estados Unidos para pedir una explicación a su ex y buscar sus cosas. Sin embargo, los años han pasado y parece que nada ha cambiado demasiado.

"He desperdiciado mi vida por una persona"

“Me da rabia haber malgastado mi vida por una persona, haberla desperdiciado y tirado por la borda”. Y es que cree que no está recuperado porque aún necesita que él le explique qué ha pasado: “Necesito entenderlo, que me diga por qué me quitó mis cosas, me dejó en pelotas y se inventó una vida”. De hecho, ha advertido a su ex que seguirá litigando: “Soy tu castigo”.