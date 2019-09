Víctor Sandoval confiesa que hay gente que continúa teniéndole miedo a María Teresa Campos: " Teresa tenía muchísimo poder, en ese momento era dios"

A raíz de conocer el motivo por el que Víctor Sandoval dejó de trabajar en ‘Día a día’ con María Teresa Campos, los colaboradores le han preguntado a su compañero al respecto. Víctor ha comenzado a contar la historia y en medio de su relato ha confesado que hay gente que continúa teniéndole miedo a la Campos. Ese comentario no ha pasado desapercibido por sus compañeros y le han pedido que lo aclare. Sandoval ha explicado que no da nombres por no meterse en líos, pero ha reconocido que él en su momento también tuvo miedo: "Teresa tenía muchísimo poder, en ese momento era dios".