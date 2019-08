Víctor Sandoval le lanza una 'pullita' a su exmarido Nacho Polo: "Estoy rabioso"

Nuria Marín ha comenzado el programa con artillería pesada. Le ha pedido a Víctor Sandoval que mire al pantallón y le ha dicho: "Hay una parte de lo que vas a ver que sí sabes, pero hay otra que no". El colaborador ha perdido la batalla judicial contra su exmarido Nacho Polo y este ahora que ha pasado algo de tiempo, ha rehecho su vida.

Al ver las imágenes, Víctor únicamente ha dicho: "Postureo, ahí lo dejo". El colaborador se ha sentido algo violento al conocer la noticia y no ha querido hablar porque según él nada más que tiene insultos para Nacho: "Si estás donde estás y como estás es gracias a mí. Tienes todo lo mío".

Sandoval no ha podido seguir hablando del tema ya que le conmueve: "Es que me afecta, estoy como una rata rabiosa y babeo". Además mirando a cámara ha querido decirle: "El pasado me persigue, cuidado que el que te va a perseguir a partir de ahora soy yo".