El zasca de Kiko Hernández a Carlota Corredera por sus "pintas": "Eres una estrella de la televisión, no puedes ir como cuando eras directora"

Carlota Corredera se ha encontrado con María Teresa Campos en un centro comercial y la prensa ha pillado a la presentadora de ‘Sálvame’ en chándal y sin maquillar. Tras ver las imágenes, los colaboradores no han podido aguantarse la risa con el zasca de Kiko Hernández: “Con las pintas con las que ibas, que te haya reconocido… Eso lo haces para que no te pidan fotos”. La presentadora no sabía dónde meterse y ha pedido encarecidamente que su madre no estuviese viendo la televisión: “Me vais a meter en un lío con mi madre por este tema”.