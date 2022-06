Manuel, nieto de Charo Vega, cuenta su primera experiencia sexual y su abuela se escandaliza: "¡Manuel, cállate!"

Charo Vega escucha las confesiones sexuales de su nieto: "Me quiere contar todo pero yo a veces no puedo escuchar tantos detalles"

Charo Vega ha acudido al plató de 'Sábado deluxe' acompañada de su inseparable nieto Manuel. Durante su paso por 'Supervivientes', Manuel se convirtió en su defensor en los platós y su naturalidad y desparpajo hicieron que se ganara en hueco en el corazón de muchos colaboradores y telespectadores.

Sin embargo, Manuel ha soportado durante años el acoso de muchas personas por su condición sexual, en especial por parte de su padre y la familia de este. Desde que apareció en televisión estos ataques no han hecho más que aumentar, pero Manuel cada día que pasa se siente más empoderado y capaz de hablar abiertamente de sus gustos.

En esta visita al 'Deluxe' Manuel ha contestado a las preguntas más picantes de Jorge Javier Vázquez y ha explicado con todo lujo de detalles cómo fue su primera vez con un chico: "Fue a través de una app para ligar, me dijo que si quería ir a su casa y fui, y pasó, no hubo amor ni nada de eso pero la verdad es que me gustó".

La etapa en la que Charo Vega tuvo problemas de adicciones es algo que la artista intenta no recordar. Sin embargo, Charo ha tenido valor para enfrentarse a las imágenes de su peor etapa y las ha visto en compañía de su nieto: "Es algo que no me gusta ver, lo pasé muy mal, este pobre niño y su madre tenían que venir a pasar la Nochevieja conmigo a la López Ibor, es algo de lo que Manuel y yo no hablamos pero que los dos sabemos que está ahí, yo no le oculto nada".