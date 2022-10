Jorge Javier Vázquez llama la atención a los colaboradores de 'Sálvame' por su dejadez: "Algunos ni habláis"

Jorge Javier Vázquez advierte a los colaboradores de 'Sálvame' por su dejadez.

Los colaboradores se quedan 'chafados' tras las palabras del presentador.

"He notado que hay que tirar mucho del carro porque hay colaboradores que no hablan".

Una de las preguntas del ‘polideluxe’ hacia Belén Esteban ha provocado una sincera confesión por parte de Jorge Javier Vázquez. Le preguntaban a ella si ha visto cambiado al presentador de ‘Sálvame’ a su vuelta de vacaciones, Belén decía que sí y él se sincera: “No os molestéis”.

De esta forma Jorge Javier explica por qué ha venido “tan acelerado” de sus vacaciones, algo que le recriminan algunos de sus compañeros: “No os molestéis, pero, es que… en algunos momentos el programa parece un tanatorio y, o le echas un extra de energía o realmente te contagia lo chafados que estáis en algunos momentos”.

La llamada de atención de Jorge Javier Vázquez a los colaboradores

“Yo acabo agotado, el jueves estaba que me caía de sueño, pero he notado que hay que tirar mucho del carro porque hay colaboradores que, directamente, no hablan. Entonces, o te aceleras e intentas contagiar el ritmo o te dejas llevar por la corriente porque quiero que este programa continúe”, añade el presentador.

Y es que Jorge Javier lo tiene claro: “Si esto me cuesta estar acelerado y tengo que bajar las revoluciones, ya las bajaré, pero yo, como profesional, siento que hay que meter la quinta todos los días y no se está metiendo. No hay que dejarse llevar por la dejadez”, aclara.