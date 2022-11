Begoña, examiga de Pantoja, ataca duramente a Alonso Caparrós y Jorge Javier le para los pies: "Es un golpe bajo"

La que fuera amiga de Isabel Pantoja respondía duramente a Alonso Caparrós

El colaborador de 'Sálvame' puso en duda que ella haya trabajado con artistas de renombre

La entrevistada de 'Sábado Deluxe' envía un mensaje muy directo a Alonso Caparrós

Begoña Gutiérrez, empresaria y examiga de Isabel Pantoja, se sentaba este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ para responder a todas las cosas que se han dicho sobre ella y a demostrar su verdad ante la máquina de Conchita.

Se ha hablado mucho de ella desde su última entrevista en nuestro programa y algunos colaboradores han puesto en duda que se dedique a lo que ella afirma que se dedica. Uno de los más tajantes fue Alonso Caparrós, al que Begoña le dedicaba unas palabras.

Begoña Gutiérrez responde a Alonso Caparrós

“Alonso Caparrós dice que yo no me he dedicado a la música (..) Yo no digo que sea representante de nadie. Yo actúo como empresaria en algunos conciertos y en otros, como booking de la artista”, afirmaba.

“Este programa tiene acreditado a Tom Jones, Marc Anthony, Jennifer López y Julio Iglesias durante cinco años, con lo cual… A mí, Alonso Caparrós, no me vas a poner en tela de juicio y menos tú, que te has reincorporado a un plató hablando mal de tu padre durante casi un año”, decía, muy dura, la que fuera amiga de Isabel Pantoja.

“Atacan sin documentación. ¡Cómo puede decir que no he trabajado con ningún artista!”, decía la invitada de ‘Sábado Deluxe’, muy dolida. Era entonces, tras escuchar su reprimenda a Alonso Caparrós, cuando Jorge Javier defendía al colaborador.