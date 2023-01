María Patiño no se encontraba esta semana al 100% para ponerse al frente de su trabajo como presentadora de 'Sábado Deluxe'. Así lo ha confesado ella misma en pleno directo al hacer partícipes a todos de que se encontraba algo mareada . Además, se lo ha confesado a Lolita , una de las invitadas de la noche.

Nada más comenzar con el directo, María Patiño se encontraba en una zona apartada junto a Cristina Porta y Conchita. Al leer una de las preguntas de deberá responder la colaboradora de 'Sálvame' más tarde en el 'polideluxe', Patiño confiesa "¿Lo ves? Me vuelvo a marear" ¿Por la pregunta o por todo?, le pregunta Porta: "Por todo en general", responde María.

Más tarde, Patiño presenta a Lolita en plató y le hace partícipe de lo que le sucede: "Hoy tengo unos mareos... y me encuentro un poco regular. Por eso estoy ahí que si me ves que me retraigo...¿sabes?" Por su parte, la artista quiere quitarle hierro al asunto diciendo que ella se encuentra resfriada y que, por tanto, están ambas "para la UVI móvil".