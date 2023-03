Eugenia Santana confiesa haber sufrido malos tratos por parte de su expareja.

La exmodelo sufre una enfermedad cerebrovascular rara, depresión y bipolaridad.

Eugenia Santana pasa cinco horas en un psiquiátrico en contra de su voluntad.

Una noticia sobre Eugenia Santana hacía saltar todas las alarmas esta semana. La modelo fue trasladada al hospital después de que la Policía se presentara en su casa. Poco más se ha sabido al respecto. ¿Qué le ha ocurrido a la que fuera Miss España en el año 1992? La propia Eugenia da la cara y reaparece en el ‘Deluxe’ y cuenta el drama que ha vivido:

"Quiero pedir perdón a mi familia por hacerle sufrir", comienza a decir Eugenia. "No tenía la intención de contar esto, pero ha salido esta noticia... Reconozco que no estoy bien, no estoy en mi mejor momento, quizás sea el peor momento... pero tengo algo claro, que tengo ganas de vivir". Pero ¿qué le ha llevado a tocar fondo?

Eugenia Santana denuncia haber sufrido violencia de género

El calvario comienza "con la separación" de José Farias "que fue bastante desagradable, dramática, con violencia de género y orden de alejamiento". "No me esperaba esa separación, confías en una persona, estás con ella 22 años y te das cuenta de que has estado con una persona que no has conocido porque no era el hombre que yo esperaba... o se transformó, quizás". Lo denunció y vivió situaciones tremendas junto al padre de su hijo.

Las enfermedades de Eugenia Santana: cadasil, depresión y bipolaridad

Además, ha estado años dedicada a cuidar de su madre, que estuvo años luchando contra varias enfermedades. Hace un año descubrieron que padecía cadasil (una enfermedad rara cerebrovascular que la propia Eugenia ha heredado): "Es duro saber que vas a terminar como has visto a tu mamá, que la has visto irse poco a poco". "Tengo miedo, sobre todo por mi hijo. Necesito estar bien por mi hijo, que es dependiente".

Cuenta que, desde que ganó Miss España ha vivido episodios duros que le han ido marcando la vida: "Me siento culpable por haber hecho sufrir a mi entorno", lamenta, emocionada. Actualmente, reconoce que tiene un tratamiento contra la depresión. "Se me olvida comer, se me olvida bañarme, no tengo ganas de salir, empiezo a encerrarme, solo a tener vida de mi madre y mi hijo", añade Eugenia, que reconoce que empieza a "hacer cosas raras", como a "meter gente en casa que no son adecuadas, a regalar todo, prestar dinero...". Aquí es cuando le diagnostican bipolaridad.

¿Por que se presenta la Policía en su casa?