Manuel estuvo presente en el desagradable incidente que vivió Isa Pi, según Aguasantas: “Él lo presenció y no intentó impedirlo”

En este último programa de ‘Viernes deluxe’, Aguasantas ha desvelado nuevos datos de aquel fatídico momento en el que Isa Pantoja fue literalmente regada con una manguera por su hermano mayor para “limpiarla”. Aguasantas ha explicado que el hermano de Isa Pi no estaba solo aquel día y que Manuel Cortés acudió con su amigo: “Manuel fue con él, en aquel momento tendría 18 años y no hizo nada para impedirlo”.

Además, Aguasantas ha explicado que fue ella la que le contó al hermano de Isa lo que había ocurrido: “Yo me llevaba muy bien con Isa y me lo contó, cuando Raquel Bollo se enteró por su hijo de que yo lo sabía me convenció para que se lo contara al hermano de Isa diciéndome que era lo mejor para ella y yo la creí”.