La conversación de María Patiño y Terelu Campos sobre sexo: ''Yo siempre he sido muy sexual''

Terelu Campos se ha sentado en el 'Deluxe' para conceder una de sus entrevistas más personales

La presentadora ha admitido que está empezando a volver a abrirse en cuanto al sexo se refiere: ''Pretendo divertirme''

Terelu Campos se ha sentado en el ‘Deluxe’ para concederle a María Patiño una de sus entrevistas más personales y a medida que el programa ha ido avanzando, la conversación entre ambas ha ido subiendo de tono .

La hija de María Teresa Campos, sin pelos en la lengua, ha hablado muy abiertamente sobre sexo ante la insistencia de su amiga: ‘’Yo estaba muerta, ahora de pronto parece que estoy reviviendo un poquito’’.

María Patiño ha querido saber si ‘’se está divirtiendo’’ a lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ ha contestado: ‘’Todavía no me estoy divirtiendo, pretendo divertirme, pero no he bailado ni nada de eso’’.

María, confundida, le ha preguntado si con bailar se refería al sexo: ‘’Sí, ahora de vez en cuando miro, antes me miraban y yo no miraba a nadie, con lo cual ni me enteraba, pero ahora dejo…’’. María ha querido saber si deja que ‘’entren del todo’’ a lo que ella a respondido entre risas ‘’no, del todo no, todavía no estoy preparada’’.

Terelu le ha confesado a María que su miedo es en la cama, a la hora del sexo y ella le ha confesado: ‘’Te tocan y no sabes lo que es’’. La presentadora también ha explicado que ella disfruta del sexo porque ‘’lleva con el mismo mucho tiempo’’, pero ha admitido que si rompiese con su chico ‘’le costaría mucho que le tocase una persona’’.