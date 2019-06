Uno de los temas en los que no Manuel no ha podido morderse la lengua ha sido cuando se le ha preguntado directamente por la actitud de Carmen Gahona. El invitado ha dado la cara por su madre y, aunque reconoce que a ella no le iba a gustar lo que iba a contar, ha soltado la bomba: “Gahona tiene coraje de que mi madre, a día de hoy, sea la mujer que estuviese casada con Chiquetete”. Metiendo el dedo en la llaga porque la actual viuda nunca subió al altar con el cantante.