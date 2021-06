“Es ahí cuando me pregunto: ¿estaba con Marta? Es cuando pienso que ojalá se haya liado con 30 chicas y no sea yo la que sale en las imágenes”, comenta la periodista ante las risas del presentador. “Es entonces cuando el directo me encarga a mí ese tema, que llamase a Alfonso y le preguntase por la chica y que si sigue con Marta... yo me quedé blanca como la pared, como un folio que casi se me cae el perro al suelo”, aseguraba ante el asombro de Jorge Javier por lo surrealista de la situación.