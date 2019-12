Los colaboradores no dudaron en preguntar a Antonio David Flores por la herencia de Rocío Carrasco y si sus hijos verían algún euro. Él no dudó en explicar que el último conocimiento que tiene es que “el chalet estaba a nombre de Fidel” y que el patrimonio de este “ha ido creciendo”. “Rocío no puede echar de casa a Fidel, porque la casa es de Fidel”, sentenció.