Arantxa de Benito manda un mensaje muy claro a Guti: “Me he sentido sola en la educación de mis hijos”

Arantxa de Benito, expareja del futbolista Guti, ha ido a ‘Sábado Deluxe’ a hablar sobre la tensa situación que hay entre ella, Guti y su actual pareja, Romina Belluscio. Dice que entre ellas no hay una guerra, pero hemos visto que hay muchas cuentas pendientes. “Hay comentarios que no me han gustado y un día explotas”, dice De Benito, a la que lo que más le molesta es el trato que tiene Belluscio hacia sus hijos. Además, ha afirmado: “En ocasiones me he sentido sola en la educación de mis hijos”. Y la responsabilidad la tiene clara: “Guti es el absoluto responsable porque es el padre”.