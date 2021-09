Bárbara Rey habla de la "extraña" relación de Ángel Cristo con un chico homosexual: "Le regaló mi alianza de boda"

“Le serví la comida al chico y cuando cogió la cuchara vi que llevaba el mismo anillo que el mío. Fui al despacho a hablar con Ángel y vi que él no la llevaba puesta. El chico llevaba mi alianza de boda”, reveló Bárbara Rey, que aseguró que Ángel se lo justificó diciendo: “Como estaba en la televisión, me molestaba y me la quité”.