Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si tenía novio, ella no dudaba en responder: “Me he cambiado de novio y ahora estoy con otra persona, de momento es amigo”, explicaba la que fuera concursante de la primera edición de ‘La Casa Fuerte’ junto a Cristian Suescun.

No cabe duda que está de lo más ilusionada, aunque segura que aún no se han acostado: “No me ha metido todavía la flauta”, decía la madre de Sofía Suescun. Maite Galdeano asegura que prefiere ser precavida y esperar a que su chico le “enseñe una analítica” para saber que no tiene nada.